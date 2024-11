Pregatiri pentru iarna

> Subprefectul Florin Sinescu a verificat bazele de deszapezire din Suceava si RadautiPrefectura Suceava a anuntat ca in cursul zilei de luni au fost verificate pregatirile pentru sezonul rece la nivelul celor doua sectii de drumuri nationale din judetul Suceava, care administreaza in total 680 km de drumuri. Dintre acestea, 320 km sunt in responsabilitatea SDN Suceava si 260 km in administrarea SDN Campulung Moldovenesc.Subprefectul Florin Sinescu a inspectat bazele de deszapezire din ... citește toată știrea