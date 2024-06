Prelungire, pana miercuri, a termenului de depunere a cererilor pentru subventiile europene

> Ultima zi a fost pe 7 iunie, initial anuntandu-se ca anul acesta nu se mai admite o perioada suplimentaraAgentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca termenul de depunere a cererilor de plata, in cadrul campaniei 2024, a fost prelungit pana pe 12 iunie. Aceasta in conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 231 din 6 iunie, prin actul normativ precizandu-se ca, astfel, in anul 2024 cererile de plata au putut fi depuse la Centrul judetean si centrele locale in ... citește toată știrea