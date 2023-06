Purtatorul de cuvant al SJU Suceava, dr. Dan Teodorovici, a anuntat, joi, ca la unitatea spitaliceasca suceveana a fost efectuata, in premiera, o interventie chirurgicala in specialitatea obstetrica - ginecologie.El a spus ca interventia a fost efectuata la o pacienta in varsta de 54 ani, cu obezitate morbida (125 kg), cu multiple comorbiditati, diagnosticata cu Neoplasm (cancer) de endometru in stadiu incipient./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ ... citeste toata stirea