Premierul Marcel Ciolacu, mesaj ferm la intalnirea cu seful NATO despre intarirea rolului Aliantei in Romania

Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, s-a intalnit luni cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la Bruxelles.Romania joaca un rol regional extrem de important in Alianta Nord-Atlantica, in contextul razboiului de agresiune dus de Rusia in Ucraina, la granita cu tara noastra. Astfel, premierul Ciolacu i-a cerut ferm lui Mark Rutte consolidarea Flancului Estic al NATO la Marea Neagra. La randul sau, Rutte a recunoscut meritele Guvernului condus de Marcel Ciolacu in ceea ce priveste sprijinirea