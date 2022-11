Premierul Nicolae Ciuca anunta verificari privind decontarile pentru cazarea refugiatilor ucraineni: Este pacat ca in astfel de situatii se foloseste suferinta unor oameni pentru beneficii care nu se cuvin

Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a declarat, vineri, in judetul Maramures, ca vor fi facute verificari, dar si daca e nevoie modificari ale legislatiei privind decontarile pentru cazarea refugiatilor ucraineni.El a fost intrebat daca nu este cazul sa fie modificata legislatia in conditiile in care s-au constatat mai multe situatii in care unele persoane au incasat banii cuveniti refugiatilor./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }. ... citeste toata stirea