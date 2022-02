Premierul Nicolae Ciuca, apostrofat de voluntari

> Ati intarziat 36 de ore; in afara de doua garduri si trei becuri puse pe stalp nu aveti niciun merit aici, i-a spus reprezentantul unei asociatii botosanenePremierul Nicolae Ciuca a fost apostrofat, vineri seara, in Vama Siret, de voluntari care sprijineau cetatenii care paraseau Ucraina.Un reprezentant al unei asociatii civice din Botosani i-a reprosat premierului ca institutiile statului nu s-au implicat pentru a-i ajuta pe ucrainenii care vin in tara si ca doar voluntarii au facut ... citeste toata stirea