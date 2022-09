Premierul Nicolae Ciuca, somat sa gaseasca solutii pentru deschiderea traficului rutier pe DN17B

> Parlamentarii suceveni ai AUR ii cer si sa trimita Corpul de control, care sa verifice cum s-au facut lucrarile de stabilizare a versantuluiProblemele cu privire la caderile de pe versant pe DN17B, in judetul Suceava, care leaga Vatra Dornei de Brosteni, pe raza localitatii Holda, care au dus la inchiderea drumului au fost obiectul unei interpelari la adresa prim-ministrului Nicolae Ciuca depusa in Parlament de parlamentarii AUR de Suceava.Cei trei parlamentari AUR de Suceava arata in ... citeste toata stirea