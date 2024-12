Preot din Vatra Dornei, campanie pro-Moscova la slujba. Ii indeamna pe enoriasi sa nu urmeze drumul spre Bruxelles sau spre Washington

Un preot de la Catedrala din Vatra Dornei, judetul Suceava, le-a vorbit enoriasilor duminica, 8 decembrie, in predica de dupa liturghie, despre politicienii romani sustinand ca "nu mai au nimic crestineste in ei". Mesajul a fost transmis in ziua alegerilor anulate.Predica a fost inregistrata de o persoana care se afla in preajma Catedralei din Vatra Dornei. Autenticitatea inregistrarii a fost confirmata de reprezentantii Arhiepiscopiei Sucevei si Radautilor.Preotul ii critica pe ... citește toată știrea