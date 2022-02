Preot parat pentru taxa de inmormantare pe care o cere enoriasilor din sat. Reactia IPS Calinic al Sucevei

O enoriasa din Suceava sustine ca preotul din satul ei le cere credinciosilor sa cumpere cate 150 de lumanari, in fiecare duminica, si sa plateasca o taxa de inmormantare de 600 de lei. Anul trecut, IPS Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, spunea ca nu exista taxa de inmormantare in Suceava. O enoriasa din judetul Suceava i-a transmis un mesaj Inaltpreasfintitului Calinic, arhepiscop al Sucevei si Radautilor, in care arata ca preotul bisericii pe care o frecventeaza le cere ... citeste toata stirea