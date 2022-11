Prescolarii de la Gradinita cu Program Prelungit "1-2-3" Suceava sfatuiti de politisti cum pot evita incidentele prin care pot ajunge in postura de victime

Opt grupe de prescolari de la Gradinita cu Program Prelungit "1-2-3" Suceava au desfasurat, vineri, 18 noiembrie 2022, activitati in parteneriat cu ofiteri de politie din cadrul Biroului de Siguranta Scolara, prin proiectul partenerial de prevenire a violentei fizice si psihologice in mediul scolar "Ia atitudine, Spune STOP Violentei", in vederea cunoasterii unor practici si solutii menite sa ii tina in siguranta in situatii diverse, prin respectarea permanenta a unor reguli si norme de ... citeste toata stirea