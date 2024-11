Presedintele CJ Gheorghe Soldan a sanctionat o firma de deszapezire

Presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Soldan, a anuntat ca a notificat vineri firma Florconstruct, responsabila cu deszapezirea pe drumuri judetene, pentru "modul defectuos" in care si-a facut treaba pe anumite tronsoane de drum."Drept urmare, Directia Judeteana de Drumuri si Poduri a transmis oficial in aceasta dupa-amiaza (vineri - n.red.) reprezentantilor societatii in cauza ca nu vom deconta interventiile facute astazi, in intervalul orar 7:00 - 12:00, pe urmatoarele drumuri ... citește toată știrea