Presedintele PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a anuntat, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca PSD va solicita in Coalitia de guvernare adoptarea unei decizii politice care sa dispuna Guvernului Romaniei sa emita in regim de urgenta un act normativ pentru suspendarea temporara a importurilor de produse agro-alimentare din Ucraina, la fel cum s-a intamplat in celelalte state care au granita comuna cu aceasta tara."Amintim aici ca Polonia si Ungaria au anuntat deja interzicerea ... citeste toata stirea