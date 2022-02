Presedintii din Schwaben, Mayenne si Suceava au semnat o declaratie comuna pentru reglementarea pe cale pasnica a conflictului de la granita ruso-ucraineana

> Initiativa a apartinut lui Gheorghe Flutur, presedintele administratiei judetene sucevenePresedintii regiunii Schwaben din Germania, Martin Sailer, departamentului Mayenne din Franta, Olivier Richefou, si cel al judetului Suceava, Gheorghe Flutur, au semnat o declaratie comuna in care sustin reglementarea pe cale pasnica a conflictului din zona de granita dintre Ucraina si Federatia Rusa.Astfel, in documentul care a fost initiat de Gheorghe Flutur, in cadrul convorbirilor cu partenerii ... citeste toata stirea