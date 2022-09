Pretul lemnului utilizat pentru incalzire va fi plafonat timp de 6 luni

Deputatul PNL Angelica Fador a declarat, marti, ca, pentru a veni in sprijinul populatiei, pretul lemnului utilizat pentru incalzire va fi plafonat pentru o perioada de 6 luni."Aceasta masura, sustinuta in coalitia de guvernare si la initiativa presedintelui Gheorghe Flutur, vine dupa ce s-au constatat cresteri artificiale ale preturilor la majoritatea materiilor prime utilizate drept combustibil pentru incalzire. Ca urmare, in urma deciziei din coalitie, pretul pentru metrul cub de lemn de ... citeste toata stirea