Prim-ministrul Nicolae Ciuca a cerut premierului Ucrainei sa asigure respectarea drepturilor minoritatii romane

Premierul Romaniei, Nicolae Ciuca, a transmis, joi, la deschiderea PTF Vicovu de Sus - Crasna, premierului ucrainean, Denys Shmyhal, sa-si respecte angajamentul de a asigura respectarea drepturilor minoritatii romane din Ucraina."Mi se pare onest sa discutam despre drepturile minoritatilor romane in Ucraina si ucrainene in Romania. Pe teritoriul Romaniei si-au gasit refugiul 2,7 milioane de ucraineni, iar parte dintre ei au ales sa ramana in tara noastra" a spus Ciuca.Premierul nostru a ... citeste toata stirea