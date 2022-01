Primarul municipiului Falticeni, Catalin Coman, a anuntat ieri ca in municipiu va fi construita prima cresa moderna de dupa Revolutie."Falticeniul va avea prima cresa construita dupa Revolutie, o cresa moderna cu sapte grupe pentru aproximativ 80 de copii!" a anuntat marti primarul Catalin Coman, din fata sediului Companiei Nationale de Investitii (CNI).CNI are in derulare un subprogram pentru constructia de crese.Conform anuntului lui Catalin Coman, cresa care ar urma sa fie construita ... citeste toata stirea