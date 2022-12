Prima cresa "verde" din Romania a fost construita in doar patru luni si data in folosinta la Falticeni. Primarul de Falticeni: Nu doar chinezii pot face lucurile repede. Avem si noi "chinezii nostri"

Prima cresa "verde" din Romania a fost inaugurata, marti, la Falticeni, in prezenta ministrului Dezvoltarii, Cseke Attila, a presedintelui CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a senatorului PSD Ioan Stan, a primarului Catalin Coman, a prefectului Alexandru Moldovan, dar si a constructorului, Simion Tehnoconstruct SRL Botosani.Termenul de realizare a investitiei a fost de un an, dar constructorul a reusit sa se tina de promisiunea facuta in luna august si sa o finalizeze pana la Craciun./* custom css ... citeste toata stirea