Prima editie a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Stiintele Spatiului pentru Juniori

La Campulung Moldovenesc s-a desfasurat, marti, festivitatea de deschidere a Olimpiadei Internationale de Astronomie si Stiintele Spatiului pentru Juniori (OIASSJ) 2022.Prezent la deschiderea OIASSJ, secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Florian-Ionel Lixandru, a declarat ca este onorat ca Romania gazduieste, la Campulung Moldovenesc, in judetul Suceava, tineri profesionisti cu un inalt nivel de pregatire care participa, in 2022, la prima editie a Olimpiadei Internationale de Astronomie ... citeste toata stirea