"Prima greva din istoria de 192 de ani a Arhivelor Nationale ale Romaniei si a Ministerului Afacerilor Interne"

Angajatii serviciilor judetene si ai Serviciului Municipiului Bucuresti din cadrul Arhivelor Nationale ale Romaniei au intrat luni, 4 noiembrie, intre orele 12-14, in greva de avertisment - "prima din istoria Arhivelor Nationale ale Romaniei si din istoria Ministerului Afacerilor Interne".Potrivit unui comunicat de presa, in cazul in care factorii decizionali nu vor aproba revendicarile corpului profesional, se va declansa greva generala, incepand cu data de 11 noiembrie a.c."Angajatii ... citește toată știrea