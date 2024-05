Primar din Suceava, internat in spital cu arsuri grave, in urma exploziei unui cazan de tuica

Primarul din orasul sucevean Frasin, Marinel Balan, si inca o persoana au ajuns la spital cu arsuri dupa explozia unei instalatii artizanale de tuica. Incidentul s-a petrecut miercuri, 15 mai 2024, in gospodaria unui localnic.Cinci barbati, printre care se numara si primarul orasului Frasin, Marinel Balan, au fost raniti, miercuri, 15 mai 2024, in orasul sucevean Frasin dupa explozia unei instalatii artizanale de produs tuica.Politistii au stabilit ca un barbat din Frasin are amenajata ... citește toată știrea