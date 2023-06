Primarul Sucevei, Ion Lungu, s-a intalnit recent, la sediul Primariei Suceava, cu ambasadorul Ucrainei in Romania, Ihor Prokopciuk.Potrivit primarului sucevean, in cadrul intalnirii au fost trecute in revista principalele masuri luate de municipalitate pentru sprijinirea Ucrainei in contextul agresiunii Rusiei, respectiv situatia actuala din Ucraina, colaborarea municipalitatii cu partea ucraineana dupa inceperea razboiului din Ucraina.Diplomatul ucrainean a multumit municipalitatii sucevene ... citeste toata stirea