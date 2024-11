Primaria Fratautii Noi, amendata cu 45.000 de lei pentru gestionarea neconforma a deseurilor

Garda de Mediu Suceava, impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean Suceava - Sectia de Politie Rurala Galanesti, a efectuat un control pe linie de protectie a mediului in comuna Fratautii Noi, in urma unei autosesizari privind depozitarea necorespunzatoare a deseurilor mixte.In cadrul verificarilor efectuate pe 14 noiembrie, autoritatile au constatat ca Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT) comuna Fratautii Noi a gestionat in mod neconform deseurile, incalcand astfel ... citește toată știrea