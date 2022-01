Primaria Radauti sisteaza audientele si programul cu publicul

Din cauza cresterii alarmante a incidentei cazurilor de Covid-19 in municipiul Radauti, edilul-sef Bogdan Loghin a dispus masuri in vederea limitarii aparitiei unor eventuale cazuri de imbolnavire printre angajatii Primariei Radauti.Astfel, angajatii Primariei Radauti care au intrat in contact direct cu persoane infectate cu SARS-CoV-2 au obligativitatea de a intra imediat in autoizolare si de a anunta medicul de familie.Totodata, se sisteaza audientele si activitatea cu publicul in ... citeste toata stirea