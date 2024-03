Primaria si USV depun la Comisia Europeana un plan de investitii de 400 de milioane de euro

> Proiectul vizeaza obtinerea de finantare de proiecte in cadrul misiunii "Orase inteligente si neutre din punct de vedere al impactului asupra climei" in perioada 2024-2030Primarul Sucevei, Ion Lungu, care a participat, joi, la USV, la investirea noului rector, Mihai Dimian, cu prilejul Zilei USV, la aniversarea a 34 de ani de la infiintarea institutiei academice, ca in aceasta saptamana Primaria Suceava va depune la Comisia Europeana, impreuna cu Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, un ... citește toată știrea