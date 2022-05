Primaria Suceava aloca 3 milioane de lei pentru amenajarea a 154 de locuri de parcare la Manastirea "Sf. Ioan cel Nou"

> Structura rutiera a parcarii va fi din piatra naturala, cubica si va avea spatii verzi intercalateConsiliul Local Suceava urma sa aprobe, vineri, in sedinta extraordinara, indicatorii tehnico economici in vederea amenajarii unei parcari cu 154 de locuri de parcare, proiect initiat de primarul Ion Lungu.Potrivit raportului serviciului de specialitate, Consiliul Local Suceava a aprobat in noiembrie 2021 asocierea municipiului Suceava cu Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor in vederea ... citeste toata stirea