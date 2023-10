> "Cetatenii trebuie sa duca recipientele la magazine, iar din magazine sa fie depozitate in aceste containere" informeaza primarul Ion LunguPe 30 noiembrie va intra in functiune proiectul "RetuRO - Sistem de garantie-returnare a recipientelor din plastic", a informat ieri, intr-o conferinta de presa, Ion Lungu, primarul Sucevei.Edilul-sef a tinut sa sublinieze ca primaria nu are atributii exprese in acest proiect, organizarea revenind structurii cu specific infiintare la nivel national, cat ... citeste toata stirea