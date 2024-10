Primaria Suceava ar putea gestiona pe cont propriu cainii fara stapan

> Incheiat pentru un deceniu, expira contractul cu "Pro Animals Tina" si partenerul sau german, iar noile autoritati locale alese in iunie vor sa aplice propria strategie > Anual, cu acte in regula, prin intermediul partii germane, cel putin 500 de caini sunt dati spre adoptie in Occident, "ceea ce este o mare realizare" > "Nu am nimic impotriva ca urmatorul CL si urmatoarea conducere administrativa a municipiului sa gestioneze mai bine aceasta activitate" spune primarul Ion LunguAdapostul ... citește toată știrea