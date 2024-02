Primaria Suceava cumpara picturile artistilor plastici locali

* pe langa sprijinul acordat artistilor suceveni care duc lipsa de o finantare suficienta, lucrarile vor fi expuse in Sala de Sedinte a Consiliului Local ,care urmeaza a fi modernizata in acest anPrimarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat ca Primaria Suceava va colabora cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania-Filiala Suceava, existand intentia de a cumpara mai multe picturi. In acest fel, sustine edilul-sef, municipalitatea va achizitiona o parte dintre picturile realizate de artistii plastici ... citește toată știrea