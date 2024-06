Primaria Suceava finanteaza cu 350.000 de lei cea de-a XVI-a editie a Festivalului de Arta Medievala "Stefan cel Mare"

> Zilnic, la Cetatea de Scaun, 15 trupe de actori din tara si strainatate vor sustine cate 45 de spectacolePrimaria Municipiului Suceava finanteaza, si in acest an, Festivalul de Arta Medievala "Stefan cel Mare". Aflat la cea de-a XVI-a editie, festivalul medieval seva desfasura in Cetatea de Scaun a Sucevei, Muzeul Bucovinei avand calitatea de organizator, in timp ce municipiul Suceava este finantatorul manifestarilor. Din bugetul local va fi alocata suma de 350.000 de lei, propunerea ... citește toată știrea