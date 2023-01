Primaria Suceava modifica intrarea in parcarea subterana de sub Piata Mica

Municipalitatea suceveana a decis sa modifice modul in care se intra in parcarea subterana de sub Piata George Enescu, dupa ce mai multi soferi au lovit cu masinile coltul unui zid la coborarea in subteran.Astfel, au fost scoase barierele de intrare-iesire si urmeaza ca ele sa fie remontate spre interiorul parcarii, astfel incat la intrarea in subteran soferii sa aiba posibilitatea sa evite zidul respectiv.Primaria Suceava a inaugurat la sfarsitul verii anului trecut investitia care a ... citeste toata stirea