In conditiile in care mai multe persoane din Suceava au permis de conducere obtinut prin fraudarea examenului, Primaria Suceava pare ca a luat act de situatie si a inceput sa monteze semne de circulatie pentru cei care nu respecta semnificatia indicatoarelor.Un asemenea "proiect-pilot" este in cartierul Burdujeni, in zona strazilor Ion Nistor si Crangului.Dupa ce au montat numeroase semne de circulatie prin care atentioneaza ca pe strada Crangului este ... citeste toata stirea