Primaria Suceava renunta la ghivecele cu flori agatate pe stalpi

> "A trecut vremea lor, noi suntem un oras mare, iar acestea se preteaza in orase mici" a declarat primarul Lungu, mentionand ca in acest an se va pune accent pe aranjamentele florale la solPrimaria municipiului Suceava trage linia sub campania de curatenie de primavara. Primarul Ion Lungu spune ca, in ciuda conditiilor meteorologice nu tocmai prietenoase, aceasta a decurs in mod multumitor, in cartierele urbei intervenindu-se chiar si de cate doua ori. "Sunt multumit de modul in care a ... citeste toata stirea