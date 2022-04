Primaria Suceava si-a onorat toate restantele catre furnizori, ajungand la "zero datorii"

> "Anul acesta, incasarile din taxele si impozitele locale sunt mai mari, in conditiile in care acestea nu au fost majorate, ramanand la acelasi nivel ca si in anii anteriori" a declarat primarul Ion LunguLa 31 martie 2022, comparativ cu aceeasi zi a anului 2021, incasarile totale din impozite si taxe locale la bugetul Sucevei sunt in crestere cu 4,72%.Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu, care a informat ca, pana la 31 martie, anul acesta intrarile in vistieria comuna au fost de 47, ... citeste toata stirea