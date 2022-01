Primaria Suceava, subventii la nivel minim pentru diferenta de tarif la gigacalorie

> "Speram sa o putem duce asa pana la capatul iernii, consumand numai biomasa" spune primarul Ion Lungu, pe fondul scumpirii gazelor naturale >In proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru acest an, investitii si reparatiile din invatamant sunt de doua ori mai mari fata de anul 2021Cheltuielile cu "Transporturile" vor fi pe primul loc in topul alocarilor din vistieria municipiului Suceava pentru anul 2022. Anuntul a fost facut de primarul Ion Lungu, in proiectul bugetului resedintei ... citeste toata stirea