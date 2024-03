Primaria Suceava va aloca 500.000 de lei "Orchestrei Simfonice Suceava"

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat ca ieri a pornit la drum "Orchestra Simfonica Suceava", un proiect realizat de Casa de Cultura a Studentilor din Suceava si finantat in 2024 de municipalitatea suceveana cu 500.000 lei."La sediul primariei, am discutat cu dl Valentin Ianos, Directorul Casei de Cultura a Studentilor, si cu dna Doina Iacoban, specialist in finantari europene, ce ne va sprijini sa depunem un proiect pe digitalizare, pentru a achizitiona aparatura necesara bunei functionari ... citește toată știrea