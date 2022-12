Primaria Suceava va asigura cazarea familiilor evacuate dupa explozia din Burdujeni si va oferi ajutoare financiare pentru reparatiile masinilor avariate si inlocuirea geamurilor sparte de la alte apartamente

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, luni, ca in urma exploziei care a avut loc la blocul nr.139 de pe str. Raraului nr.4 unde au fost afectate scarile D si E a convocat Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al municipiului Suceava unde s-a stabilit asigurarea cazarii celor 28 de familii de la cele doua scari afectate in cele 16 apartamente libere ale Primariei si in 12 spatii inchiriate in apartamente libere din oras scoase la inchiriere sau la hotelurile din zona.De asemenea, s-a ... citeste toata stirea