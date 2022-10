Primaria Suceava va finanta cu 25.000 de lei Festivalul Placintelor

> Evenimentul va desfasura la Suceava, in prima saptamana din luna noiembriePrimaria Suceava urmeaza sa finanteze cu 25.000 de lei organizarea Festivalului Placintelor, programat a se desfasura in perioada 4-6 noiembrie la Suceava.Potrivit referatului de aprobare semnat de primarul Ion Lungu, Asociatia Culturala "Glas bucovinean" din Scheia a solicitat Consiliului Local Suceava sa-i fie partener in organizarea Festivalului Placintelor, aratand ca necesitatea realizarii acestui proiect se ... citeste toata stirea