Primaria Suceava va implementa principiul "Plateste pentru cat arunci"

Consiliul Local se intruneste, astazi, in sedinta extraordinara, pentru a aproba depunerea proiectului "Construirea de insule ecologice digitalizate in municipiul Suceava", in vederea finantarii acestuia in cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta (PNNR) al Romaniei.Initiatorii proiectului, primarul Ion Lungu si viceprimarul Lucian Harsovschi, arata ca, potrivit legislatiei, persoanele fizice au obligatia sa depuna deseurile provenite din gospodarie, pe tipuri, in sistemul de ... citeste toata stirea