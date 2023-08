Primaria Municipiului Suceava are in pregatire documentatia pentru obtinerea de finantare in vederea extinderii sistemului de iluminat public urban pe mai multe strazi din resedinta de judet, unele dintre ele in zone rezidentiale nou-aparute."Avem pregatit un proiect pentru extinderea iluminatului public, cu finantare de la Administratia Fondului de Mediu. Noi mai avem acolo un proiect de modernizare a iluminatului public stradal, pentru care deja am semnat contractul de finantare. Insa, de ... citeste toata stirea