Consiliul Local Suceava ar urma sa aloce in sedinta din aceasta saptamana un total de 130.000 de lei pentru organizarea celei de-a cincea editie a Festivalului "Bucovina Motorfest" organizat in perioada 11-13 august la Cetatea de Scaun a Sucevei si pentru a doua editie a Festivalului "Motorfest THRACVM RC Suceava" care se va desfasura in perioada 4-5 august, la sediul asociatiei de pe strada Cernauti.Potrivit unui proiect de hotarare initiat de primarul Ion Lungu, de la bugetul local ar urma ... citeste toata stirea