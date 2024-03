Primariile sunt chemate la varuit, vopsit, toaletari si plantari de arbori

Gheorghe Flutur, presedintele CJ Suceava, a facut apel la organizarea, in localitatile din judet, a actiunilor de infrumusetare de primavara.Seful executivului judetean a spus, in sedinta ordinara de miercuri a legislativului, ca in acest sens va trimite si scrisori sefilor unitatilor administrativ-teritoriale."Nu vreau sa se simta nimeni jignit, dar ma adresez primarilor de judet sa initieze actiuni de curatenie de primavara. Vorbim, in primul rand, despre varuit, vopsit, de toaletari si ... citește toată știrea