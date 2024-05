Primarul din Vatra Moldovitei, Virgil Saghin, repus in functie prin ordin al prefectului

Primarul din Vatra Moldovitei, Virgil Saghin, care a fost demis in data de 1 martie prin ordin al prefectului, dupa ce a fost condamnat definitiv la 2 ani de inchisoare cu suspendare de Curtea de Apel Suceava intr-un dosar instrumentat de DNA, a fost repus in functia de primar dupa ce ICCJ l-a achitat.Prefectura Suceava a transmis ca a primit solutia pronuntata in recursul in casatie de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala prin care Virgil Saghin a fost achitat.Din ... citește toată știrea