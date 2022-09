Primarul Ion Lungu a deschis noul an scolar la 13 unitati de invatamant

> "Am invitat toate scolile sa se implice, impreuna cu municipalitatea, in promovarea, proiectelor de digitalizare" a declarat seful municipalitatii, mentionand ca acestea fac obiectul unor proiecte de 20 de milioane de euroIon Lungu, primarul municipiului Suceava, a luat parte, luni, la ceremoniile de inceput de an scolar 2022-2023 la un numar impresionat de unitati de invatamant preuniversitar din resedinta de judet."Educatia a fost si va ramane un domeniu de interes major pentru ... citeste toata stirea