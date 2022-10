Primarul Ion Lungu a fost primit la Ambasada Romaniei din Cipru

> Vor fi incheiate parteneriate de promovare a Sucevei turistice in aceasta taraAflat in vizita oficiala in Republica Cipru, Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, a fost primit si la Ambasada Romaniei in aceasta tara."Am avut onoarea sa vizitez Ambasada Romaniei din Cipru. Multumesc domnului Ambasador al Romaniei in Cipru, Excelenta Sa, Dan Mihalache, pentru invitatie si primirea calduroasa de care am avut parte" a transmis seful municipalitatii sucevene, mentionand ca discutiile au ... citeste toata stirea