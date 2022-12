Primarul Ion Lungu a primit Premiul de Excelenta pentru "Investitii si Regenerare Urbana a Spatiilor Publice"

Primarul Ion Lungu a anuntat, joi, ca a participat, miercuri seara, la Gala Premiilor de Excelenta a Asociatiei Municipiilor din Romania pentru anul 2022 care a fost organizata de Asociatia Municipiilor din Romania la Opera Nationala din Bucuresti.El a spus ca in acest an municipiul Suceava a obtinut Premiul de Excelenta la categoria "Investitii si Regenerare Urbana a Spatiilor Publice" in mod special pentru proiectul "Revitalizare spatiu public urban din municipiul Suceava", respectiv pentru ... citeste toata stirea