Primarul Ion Lungu a semnat contractul de finantare de peste 12 milioane de euro pentru amenajarea parcului fotovoltaic din Lunca Sucevei

> Intinzandu-se pe 32 de hectare de la CET, noua capacitate poate acoperi consumul institutiilor publice, unitatilor de invatamant, iluminatului stradal, cat pe cel al autobuzelor electrice> Un al doilea parc, de 7 hectare, ar urma sa fie amenajat in zona gropii de gunoi "Calau", in proiect fiind inca unul, la sediul Autobazei electrice de pe strada "Capitan Grigore Andrei"Primarul Ion Lungu a semnat vineri, in Bucuresti, cu Constantin Saragea, secretarul general al Ministerul Energiei, ... citește toată știrea