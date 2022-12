Primarul Ion Lungu a semnat contractul pentru achizitionarea a 50 de autobuze electrice destinate transportului metropolitan

> Intre cele 8 unitati administrativ-teritoriale membre ale ZUF a fost incheiat un acord de parteneriat privind in infiintarea, organizarea, reglementarea, exploatarea, monitorizarea si gestionarea in comun a transportului public de persoaneIon Lungu, primarul municipiului Suceava, a semnat, ieri, la Bucuresti, la Directia Generala de Implementare a Proiectelor din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), in calitatea de presedinte al Zonei Urbane Functionale (ZUF) Suceava, ... citeste toata stirea