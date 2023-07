Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anuntat, ieri, ca a semnat un contract de finantare important pentru cresterea calitatii procesului educativ in municipiu.In cadrul unei ceremonii desfasurate la Palatul Victoria, primarul a semnat un contract de finantare in valoare de 32.680.274,46 lei (peste 6.000.000 euro) pentru proiectul "Edudigital - Unitati de Invatamant Preuniversitar Echipate si Performante in Municipiul Suceava".Acest proiect vizeaza modernizarea si digitalizarea a 28 de ... citeste toata stirea