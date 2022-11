Primarul Ion Lungu anunta redeschiderea bazinului de inot de la Scoala Gimnaziala nr. 3 de Sf. Nicolae dupa reparatii capitale

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat, miercuri, ca sunt in faza de finalizare lucrarile de modernizare a bazinului de inot de la Scoala generala nr .3 din municipiu.Potrivit acestuia s-a consolidat structura de rezistenta a bazinului, s-a placat din nou cu gresie, s-a inlocuit instalatia de schimbatoare de caldura pentru incalzirea apei in bazin.El a precizat ca lucrarile au costat municipalitatea in jur de 1.100.000 lei./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 . ... citeste toata stirea