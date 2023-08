> "Sunt convins ca unitatile de invatamant vor fi pregatite corespunzator pentru inceperea noului an scolar" subliniaza seful municipalitatiiPrimarul Ion Lungu continua sa verifice modul in care sunt pregatite unitatile de invatamant preuniversitar pentru inceperea anului scolar 2023-2024.Pentru a se convinge de stadiul in care afla lucrarile pregatitoare, edilul-sef a vizitat Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Scoala Gimnaziala nr. 8 din cartierul George Enescu si Colegiul National ... citeste toata stirea